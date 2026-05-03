Maxi sequestro di droga | quasi 17 chili di marijuana nel bagagliaio due arresti

Due persone sono state arrestate lungo la statale 613, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi, dopo essere state fermate in strada. Durante il controllo, è stato trovato nel bagagliaio di uno dei veicoli circa 17 chili di marijuana. L’intervento ha portato al sequestro della droga e all’arresto dei due soggetti coinvolti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare eventuali connessioni e altri dettagli legati alla vicenda.

LECCE – Fermati in strada, sulla statale 613, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi, e arrestati dopo la scoperta che nel bagagliaio custodivano un quantitativo non indifferente di marijuana: quasi 17 chili. In carcere, dal 30 aprile, si trovano Gabriele Cuna, 28enne di Surbo (di fatto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Marsala, maxi sequestro di ecstasy: 17 chili e due arresti? Cosa scoprirai Come facevano a nascondere carichi così pesanti nel centro storico? Chi gestiva il passaggio della merce tra le strade di Marsala?... San Felice Circeo, maxi sequestro di droga: 30 chili tra hashish, marijuana e cocainaIn particolare lo stupefacente, il materiale e l’arma sono stati individuati all’esito di una perquisizione domiciliare nell’abitazione riconducibile... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scovati oltre sedici chilogrammi di hashish in casa: maxi sequestro della Polizia, due arresti; Oltre un etto di droga e contanti nell’auto: maxi sequestro di cocaina e hashish a Rivalta sul Mincio; Pistola clandestina e 2 quintali di droga in cantina, maxi sequestro e arresto; Maxi sequestro di droga tra i binari della stazione di Angri, preso 42enne di Sant’Antonio Abate. Maxi sequestro di droga: quasi 17 chili di marijuana nel bagagliaio, due arrestiLa guardia di finanza ferma un’auto e scopre l’ingente carico. In manette un 28enne salentino e una 43enne bulgara residente a Roma. Trovai anche oltre 6mila euro. Lunedì l’udienza di convalida ... lecceprima.it Maxi sequestro di ecstasy a Marsala, 26mila pasticche e due arrestiIn carcere un uomo e una donna di origini tunisine. L'operazione della polizia di Trapani contro un traffico di droga sintetica dal Nord Europa ... rainews.it La polizia giudiziaria ha posto sotto sequestro gli animali impiegati nella "Carrese" di San Martino in Pensilis #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com facebook #Gdif #Bologna: maxi sequestro di criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari nell’ambito della truffa sul fotovoltaico. Svelato schema Ponzi di carattere transnazionale che ha coinvolto circa 6.000 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. #NoiconVoi #cittadino x.com