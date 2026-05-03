Maxi sequestro di droga | quasi 17 chili di marijuana nel bagagliaio due arresti

Da lecceprima.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate lungo la statale 613, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi, dopo essere state fermate in strada. Durante il controllo, è stato trovato nel bagagliaio di uno dei veicoli circa 17 chili di marijuana. L’intervento ha portato al sequestro della droga e all’arresto dei due soggetti coinvolti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare eventuali connessioni e altri dettagli legati alla vicenda.

LECCE – Fermati in strada, sulla statale 613, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi, e arrestati dopo la scoperta che nel bagagliaio custodivano un quantitativo non indifferente di marijuana: quasi 17 chili. In carcere, dal 30 aprile, si trovano Gabriele Cuna, 28enne di Surbo (di fatto.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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