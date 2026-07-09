Sai quanti quartieri ha davvero Roma? La nuova mappa ufficiale presentata da Gualtieri l’8 Luglio in Campidoglio

Il Comune di Roma ha presentato l’8 luglio una nuova mappa ufficiale dei quartieri. La mappa rivela che la città è composta da un numero diverso rispetto alle suddivisioni tradizionali, con alcune aree riqualificate o ridefinite. La modifica riguarda la definizione dei confini e la numerazione delle zone urbane. La revisione si basa su criteri amministrativi e territoriali aggiornati, senza modificare le denominazioni ufficiali attribuite nel tempo. La mappa sarà adottata per scopi amministrativi e di pianificazione urbana.

Roma è una città che ha cambiato pelle mille volte nella storia e che continua a farlo tutt’oggi, tanto che lo farà anche sulle carte geografiche. Lo scorso 8 luglio, in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato la nuova mappa ufficiale dei quartieri della Capitale: uno strumento pensato per raccontare meglio la città reale, quella vissuta ogni giorno da chi attraversa strade, piazze, rioni, periferie e nuove centralità urbane. Se ti stai chiedendo quanti quartieri ha Roma, forse la risposta non è più così scontata. Quanti quartieri ha Roma? La città non è più quella delle vecchie mappe (e ne è stata costruita una nuova). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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