Sai quanti quartieri ha davvero Roma? La nuova mappa ufficiale presentata da Gualtieri l’8 Luglio in Campidoglio

Da funweek.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune di Roma ha presentato l’8 luglio una nuova mappa ufficiale dei quartieri. La mappa rivela che la città è composta da un numero diverso rispetto alle suddivisioni tradizionali, con alcune aree riqualificate o ridefinite. La modifica riguarda la definizione dei confini e la numerazione delle zone urbane. La revisione si basa su criteri amministrativi e territoriali aggiornati, senza modificare le denominazioni ufficiali attribuite nel tempo. La mappa sarà adottata per scopi amministrativi e di pianificazione urbana.

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Roma è una città che ha cambiato pelle mille volte nella storia e che continua a farlo tutt’oggi, tanto che lo farà anche sulle carte geografiche. Lo scorso 8 luglio, in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato la nuova mappa ufficiale dei quartieri della Capitale: uno strumento pensato per raccontare meglio la città reale, quella vissuta ogni giorno da chi attraversa strade, piazze, rioni, periferie e nuove centralità urbane. Se ti stai chiedendo quanti quartieri ha Roma, forse la risposta non è più così scontata. Quanti quartieri ha Roma? La città non è più quella delle vecchie mappe (e ne è stata costruita una nuova). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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