Durante una lezione di volo in Argentina, un istruttore si è lanciato dall’aereo mentre era in quota con un’allieva. Dopo aver salutato l’allieva con un “sai cosa fare”, l’istruttore si è gettato nel vuoto. La scena si è svolta in volo, con l’aereo che è rimasto in quota senza pilotaggio attivo. La tragedia ha attirato l’attenzione a livello nazionale e internazionale.

In Argentina un istruttore di volo si è suicidato lanciandosi da un aereo durante una lezione con un’aspirante pilota. La notizia della tragedia ha scosso tutto il Paese ed è rimbalzata in tutto il mondo. A togliersi la vita Leandro Andrés Bertazzo, 42 anni, pilota esperto, istruttore della scuola di volo Flying Parrot a Coronel Olmedo, quartiere nella zona sud-est di Córdoba. Lo scorso 4 luglio l’uomo stava sorvolando la zona rurale di Toledo a bordo di un Cessna 150, un velivolo leggero monomotore ad ala alta. Al suo fianco un’allieva di 22 anni. La giovane ha raccontato che a un certo punto Bertazzo le ha detto: “Sai cosa devi fare, continua”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Sai cosa fare”: istruttore di volo saluta l’allieva poi si lancia dall’aereo

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Istruttore di volo suicida si getta dall'aereo e lascia sola un'allieva 22enne: «Sai cosa devi fare»

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Istruttore di volo lascia i comandi all’allieva 22enne, apre il portellone dell’aereo e si getta nel vuoto: «Sai cosa devi fare»L’istruttore di volo ha aperto il portellone dell’aereo e si è gettato nel vuoto, lasciando l’allieva di 22 anni alla guida.

Istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo e abbandona l’allieva ai comandi: “Sai cosa devi fare”Un istruttore di volo si è lanciato da un aereo, lasciando l’allieva di 22 anni a gestire il velivolo.

Temi più discussi: Istruttore di volo dice ad allieva Sai cosa fare, poi apre portellone e si suicida: morto Leandro Bertazzo; Istruttore di volo lascia i comandi all’allieva 22enne, apre il portellone dell'aereo e si getta nel vuoto: Sai cosa devi fare; Salta dall'aereo lasciando l'allieva a bordo: morto istruttore di volo in Argentina; Istruttore di volo lascia l'allieva ai comandi e si getta nel vuoto: Sai cosa fare.

Le ultime parole sarebbero state: Sai cosa devi fare. Poi l'istruttore si è tolto le cuffie, ha slacciato la cintura di sicurezza, ha aperto il portellone del piccolo aereo da addestramento e si è lanciato nel vuoto, lasciando ai comandi la sua allieva ventiduenne. La t - X x.com

Istruttore di volo dice ad allieva Sai cosa fare, poi apre portellone e si suicida: morto Leandro BertazzoSi è tolto le cuffie, ha aperto il portellone del Cessna e si è lanciato nel vuoto durante il volo. L’istruttore Leandro Andrés Bertazzo, 42 anni, è morto dopo essersi gettato dall’aereo sopra Córdoba ... fanpage.it

Sai cosa devi fare, adesso vai avanti: il pilota 42enne Leandro Andrés Bertazzo si lancia nel vuoto dall’aereo e lascia l’allieva sola in volo. Indagini in corsoUn pilota 42enne si è lanciato nel vuoto lasciando la sua allieva sola ai comandi del Cessna. Lei ha atterrato perfettamente. ilfattoquotidiano.it