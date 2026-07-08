Istruttore di volo lascia i comandi all’allieva 22enne apre il portellone dell’aereo e si getta nel vuoto | Sai cosa devi fare

L’istruttore di volo ha aperto il portellone dell’aereo e si è gettato nel vuoto, lasciando l’allieva di 22 anni alla guida. Prima di saltare, avrebbe detto: «Sai cosa devi fare». La giovane si trovava da sola nella cabina di pilotaggio al momento dell’accaduto. Sul velivolo si sono attivati i soccorsi, ma al momento non si conoscono dettagli sulle cause o sulle motivazioni.

«Sai cosa devi fare». Sarebbero state queste le ultime parole pronunciate dall’istruttore di volo Leandro Bertazzo prima di lanciarsi dall’aereo, lasciando da sola nella cabina di pilotaggio un’allieva di 22 anni. La giovane ha immediatamente avvertito il personale di terra e, nonostante la situazione di emergenza, è riuscita a portare a termine l’atterraggio senza conseguenze. Il corpo del pilota, 42 anni, è stato ritrovato in una zona rurale nei pressi della città di Toledo, nella provincia argentina di Córdoba. Le ultime parole di Leandro Bertazzo, poi il lancio nel vuoto. Subito dopo aver pronunciato le ultime parole, «Leandro si è tolto... 🔗 Leggi su Open.online

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