Un istruttore di volo si è lanciato da un aereo, lasciando l’allieva di 22 anni a gestire il velivolo. Prima di saltare, avrebbe detto all’allieva: “Sai cosa devi fare”. L’incidente è avvenuto in Argentina e ha coinvolto due persone a bordo dell’aereo, con l’istruttore che non è sopravvissuto. La giovane si trovava sola nella cabina di pilotaggio al momento dell’evento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Buenos Aires, 8 luglio 2026 – In Argentina, un istruttore di volo si è lanciato da un aereo lasciando un'allieva di 22 anni sola nella cabina di pilotaggio. La ragazza ha avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare sana e salva. Il corpo di Leandro Bertazzo, 42 anni – certificazioni da pilota commerciale di aerei (classe 1), istruttore e pilota di aerei plurimotore – è stato ritrovato in una zona rurale della città di Toledo, nella provincia di Córdoba. "Sai cosa devi fare", avrebbe detto Bertazzo alla giovane prima di lanciarsi. "Appena ha detto questo, Leandro si è tolto le cuffie, ha messo da parte il cellulare e ha aperto la porta, cosa molto difficile da fare a causa della pressione atmosferica", ha dichiarato Eduardo Alvarez, della scuola di volo Flying Parrot Córdoba, al quotidiano argentino Clarín. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo e abbandona l’allieva ai comandi: “Sai cosa devi fare”

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Istruttore di volo si suicida lanciandosi da un aereo e lascia sola in cabina l'allieva 22enne

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"Sai cosa fare": il salto nel vuoto dell'istruttore e l'atterraggio d'emergenza di un'allieva di 22 anniUn istruttore di 42 anni si è tolto la vita lanciandosi dall'aereo che stava pilotando in Argentina.

Istruttore di volo si lancia dall’aereo durante una lezione: allieva di 22 anni riesce ad atterrare e si salvaDurante una lezione di volo in Argentina, l'istruttore di 42 anni si è lanciato dall'aereo.

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Istruttore di volo dice ad allieva Sai cosa fare, poi apre portellone e si suicida: morto Leandro BertazzoSi è tolto le cuffie, ha aperto il portellone del Cessna e si è lanciato nel vuoto durante il volo. L’istruttore Leandro Andrés Bertazzo, 42 anni, è morto dopo essersi gettato dall’aereo sopra Córdoba ... fanpage.it

Istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo e abbandona l’allieva ai comandi: Sai cosa devi fareArgentina, suicidio in volo. l corpo di Leandro Bertazzo, 42 anni, è stato ritrovato in una zona rurale della città di Toledo, nella provincia di Córdoba ... quotidiano.net

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