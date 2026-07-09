“Sai cosa devi fare, adesso vai avanti”. Sono state queste le ultime parole pronunciate dall’istruttore di volo L eandro Andrés Bertazzo, 42 anni, prima di togliersi le cuffie da comunicazione, riporre con calma i propri effetti personali — tra cui il telefono cellulare —, sganciare la cintura di sicurezza, aprire la portiera del Cessna C-150 in movimento e lanciarsi nel vuoto, lasciando la sua allieva da sola ai comandi dell’aeromobile. La drammatica vicenda, ricostruita attraverso i dettagli pubblicati da CNN e dal Daily Mail, è avvenuta sabato pomeriggio nei cieli sopra la località di Toledo, nella provincia di Córdoba, in Argentina. Quella che doveva essere una normale sessione di addestramento decollata dall’aerodromo di Coronel Olmedo si è trasformata in uno scenario d’emergenza estremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sai cosa devi fare, adesso vai avanti”: pilota 42enne si lancia nel vuoto dall’aereo e lascia l’allieva sola in volo. Indagini in corso

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Istruttore di volo lascia l'allieva ai comandi e si getta nel vuoto: "Sai cosa fare"Durante un volo di addestramento in Argentina, un istruttore di 42 anni si è lanciato da un aereo a circa 250 metri di quota, lasciando la giovane...

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Le ultime parole sarebbero state: Sai cosa devi fare. Poi l'istruttore si è tolto le cuffie, ha slacciato la cintura di sicurezza, ha aperto il portellone del piccolo aereo da addestramento e si è lanciato nel vuoto, lasciando ai comandi la sua allieva ventiduenne. La t x.com

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