Durante un volo di addestramento in Argentina, un istruttore di 42 anni si è lanciato da un aereo a circa 250 metri di quota, lasciando la giovane allieva ai comandi. L’uomo si è gettato nel vuoto, chiedendo “Sai cosa fare” prima di cadere. La ragazza, di 22 anni, era rimasta sola al volante dell’aereo al momento dell’incidente. La polizia sta indagando sulle cause di questo gesto.

Tragedia in Argentina durante un volo di addestramento. Un istruttore di volo di 42 anni, Leandro Bertazzo, è morto dopo essersi lanciato da un piccolo aereo a circa 250 metri di quota, lasciando ai comandi la sua allieva, una giovane di 22 anni. Secondo le ricostruzioni riportate dai media locali, poco prima del gesto l'uomo avrebbe rivolto alla ragazza la frase: "Sai cosa devi fare". Lo riporta TgCom24. Subito dopo si sarebbe tolto le cuffie, avrebbe appoggiato il cellulare e, con non poca difficoltà a causa della pressione dell'aria, avrebbe aperto il portellone del Cessna C-150 per poi lanciarsi nel vuoto. La giovane, che era già in... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Istruttore di volo lascia l'allieva ai comandi e si getta nel vuoto: "Sai cosa fare"

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Istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo e abbandona l’allieva ai comandi: “Sai cosa devi fare”Un istruttore di volo si è lanciato da un aereo, lasciando l’allieva di 22 anni a gestire il velivolo.

"Sai cosa fare": il salto nel vuoto dell'istruttore e l'atterraggio d'emergenza di un'allieva di 22 anniUn istruttore di 42 anni si è tolto la vita lanciandosi dall'aereo che stava pilotando in Argentina.

Temi più discussi: Difesa: a Galatina la Consegna delle Aquile a 42 allievi piloti delle Scuole di Volo dell’Aeronautica Militare; Tragedia nella Bergamasca, velivolo si schianta in strada. Morto il pilota Daniel Taino, 26enne originario di Pianengo; Concorso per 6 unità di Istruttore amministrativo, riservato a persone con disabilità e altre categorie protette; Valbrembo, dopo la tragedia nasce un tavolo permanente tra Comuni e aeroporto.

Istruttore si getta da un Cessna durante un volo di addestramento: l'allieva scioccata prende il suo posto La 22enne è atterrata illesa, indagini federali su possibile suicidio e procedure di sicurezza Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/IvGcX0 x.com

Istruttore di volo si suicida lanciandosi da un aereo e lascia sola in cabina l'allieva 22enne. Le ultime parole di Leandro Bertazzo: Sai cosa devi fareUn istruttore di volo di 42 anni, Leandro Bertazzo, è morto suicida dopo essersi lanciato da un aereo mentre si trovava in volo insieme ad un'allieva di 22 anni, che ha lasciato ... corriereadriatico.it

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