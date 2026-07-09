sabato festa del patrono e messa con il vescovo corazza

Sabato 11 luglio alle 18 si terrà la messa nella cripta dell’abbazia di San Benedetto in Alpe, con la presenza del vescovo diocesano. La cerimonia celebra il patrono del paese, San Benedetto da Norcia, fondatore dei monaci Benedettini e patrono d’Europa. La funzione religiosa sarà caratterizzata da un’atmosfera di festa e si svolgerà con una particolare solennità.

Quest’anno la festa del patrono di San Benedetto in Alpe, San Benedetto da Norcia, fondatore dei monaci Benedettini e patrono d’Europa, sarà celebrata sabato 11 luglio alle ore 18 nella cripta dell’omonima abbazia, con particolare solennità e la messa presieduta dal vescovo diocesano, Livio Corazza. Alla celebrazione il parroco don Giovanni Amati invita in particolare "tutte le comunità dell’Unità pastorale della media e alta valle del Montone, cioè di Dovadola, Rocca San Casciano, Portico di Romagna, Bocconi e San Benedetto in Alpe". Seguiranno alle 19 l’apericena nel chiostro interno e alle 20 ‘Ora et labora’, musica e parole in onore di San Benedetto e dei martiri sepolti nella cripta dell’abbazia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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