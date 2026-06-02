Torna il Corpus Domini | messa in Cattedrale e processione per le vie del centro con il vescovo Corazza

Giovedì la cattedrale di Forlì ospiterà la messa di Corpus Domini, presieduta dal vescovo Livio Corazza. Dopo la celebrazione, si svolgerà una processione con le vie del centro cittadino. La manifestazione, che si ripete annualmente, coinvolge la comunità religiosa locale. La funzione religiosa e la processione rappresentano un rito tradizionale che si svolge in questa giornata. Nessun altro dettaglio sugli orari o sul percorso è stato comunicato.

Giovedì la cattedrale di Forlì accoglierà la solenne celebrazione del Corpus Domini, presieduta dal vescovo Livio Corazza. Oltre alla messa, avrà luogo la tradizionale processione eucaristica per le vie del centro storico. L'appuntamento è fissato alle 20,30 quando il vescovo presiederà la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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The Most Beautiful Catholic Ritual Solemn Anointing of the Altar

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