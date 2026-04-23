Oggi a Sassuolo si tiene la festa del patrono, San Giorgio, con diverse attività programmate fin dal mattino in piazza Garibaldi. La giornata è iniziata con una messa in Duomo, seguita da eventi dedicati ai bambini che si svolgono nel centro cittadino. La manifestazione coinvolge la comunità locale e comprende diverse iniziative pensate per tutte le età.

Una giornata di festa per Sassuolo, che oggi celebra il suo patrono, San Giorgio, con un ricco cartellone di iniziative che, in programma già dalla mattinata, animeranno piazza Garibaldi. "Vogliamo che San Giorgio sia celebrato come merita", spiega il sindaco Matteo Mesini, illustrando il programma che comincerà con la Santa Messa (alle 9,30) presso il Duomo cittadino e proseguirà in piazza con un cartellone pensato soprattutto per le famiglie. "Con le scuole chiuse per la festività – aggiunge il primo cittadino - la sfida era offrire un’alternativa di qualità ai ragazzi che passeranno la giornata in città". Così, grazie alla collaborazione...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa del patrono, messa in Duomo. In piazza Garibaldi eventi per i bimbi

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