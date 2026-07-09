Russia Italia sotto attacco | Espulsi due addetti militari fuori dal Paese entro tre giorni

Due addetti militari italiani sono stati espulsi dalla Russia e devono lasciare il paese entro tre giorni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, con accuse di attività di intelligence e operazioni diplomatiche sospette. Nessuna conferma su eventuali coinvolgimenti di altri soggetti o su sviluppi futuri.

Guerra ibrida. Un conflitto serpeggiante. Un quadro in cui entrano personaggi sospetti, diplomatici che giocano sporco. La notizia arriva da Antonio Tajani in persona, il ministro degli Esteri, il quale ha fatto sapere su X che "il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma". E ancora, Tajani aggiunge: "Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all'ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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