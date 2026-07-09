rotatoria formica pardini respinge le accuse del pd

Il responsabile di un progetto di realizzazione di una rotatoria ha respinto le accuse provenienti dal Partito Democratico, sottolineando che molte delle critiche si basano su dati teorici. Ha aggiunto che, mentre si avvicina il periodo elettorale, alcune parti preferiscono concentrarsi su osservazioni scritte piuttosto che sulle reali attività di cantiere. La discussione riguarda principalmente la differenza tra pianificazione e realizzazione effettiva dell’intervento.

"Capisco che è partita la campagna elettorale, ma un conto è trovare le cose sulla carta, un altro è metterle a terra e realizzarle veramente Abbiamo speso soldi che una amministrazione comunale doveva spendere e se ha una visione e non doveva fare in modo di rinviarli indietro": arriva a stretto giro di posta la replica del sindaco Mario Pardini in merito ai fondi governativi che hanno permesso la realizzazione della rotatoria lungamente attesa in via della Formica. Nei giorni scorsi, il consigliere comunale di opposizione Gianni Giannini (Pd) aveva sostenuto che il denaro per il pagamento della rotatoria non arrivava da fondi PNRR come... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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