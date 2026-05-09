Il Cagliari ha respinto le accuse di comportamento razzista rivolte a un allenatore, sostenendo che non ci sono prove video che confermino il gesto contestato. Le autorità stanno valutando le immagini disponibili e le testimonianze raccolte per determinare la verità. Se le accuse fossero confermate, l’allenatore rischierebbe sanzioni disciplinari previste dal regolamento. La vicenda riguarda un episodio avvenuto durante una recente partita.

? Domande chiave Come potranno le autorità accertare la verità senza prove video certe?. Quali sanzioni disciplinari rischia Dossena se le accuse venissero confermate?. Perché il Cagliari nega fermamente quanto denunciato da Keinan Davis?. Chi sono i testimoni che potrebbero smentire o confermare l'episodio?.? In Breve Keinan Davis denuncia Dossena tramite storie Instagram dopo la sfida del 9 maggio.. Allenatore Fabio Pisacane sostiene l'assenza di prove durante le verifiche post-partita.. Dossena rischia una squalifica di 10 partite in caso di conferma dell'accusa.. Cagliari ha gestito in passato episodi simili con Moise Kean e Fikayo Tomori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dossena, il Cagliari respinge le accuse: mancano prove del gesto razzista

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