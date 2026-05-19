Meret respinge le accuse di Corona | Accuse calunniose destituite di ogni fondamento

Alex Meret ha risposto alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che aveva accusato alcuni giocatori del Napoli di averlo pagato per diffamare Antonio Conte. Meret ha definito le accuse come calunniose e prive di qualsiasi fondamento, respingendo con fermezza le affermazioni fatte dall'ex agente. La questione ha attirato l'attenzione delle cronache sportive e legali, mentre non sono stati ancora forniti ulteriori dettagli o reazioni da parte degli altri soggetti coinvolti.

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Arriva una prima risposta da parte di Alex Meret alle accuse mosse da Fabrizio Corona secondo cui un gruppo di giocatori del Napoli lo avrebbe pagato per sputtanare Antonio Conte. Il leader sarebbe appunto Meret. Il portiere azzurro respinge le accuse e ricondivide sul suo profilo Instagram una storia della pagina della sua agenzia, gestita da Federico Pastorello che però non cita mai Corona. Alex Meret sdegnato respinge le calunniose accuse, destituite di ogni fondamento, emerse nelle ultime ore su una piattaforma social. Sei da esempio e un professionista serio dai profondi valori morali e sportivi. La verità emergerà nelle opportune sedi giudiziarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Meret respinge le accuse di Corona: “Accuse calunniose, destituite di ogni fondamento” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meret querela Corona per le accuse di cospirazionismo contro Antonio Conte. Il paparazzo: “Dal tecnico metodi nazisti” (Video)Fabrizio Corona accusa i calciatori del Napoli di cospirazionismo contro il tecnico Antonio Conte, tira in ballo Alex Meret, il portiere partenopeo e... Meret reagisce subito alle gravi accuse di Fabrizio Corona: arriva l’annuncioAlex Meret reagisce alle accuse infamanti di Fabrizio Corona contro di lui e passa alle vie legali. Caso Meret, bufera social sulle accuse: il portiere del Napoli respinge ogni coinvolgimentoSta circolando in queste ore una vicenda dai contorni delicati che coinvolge Alex Meret, portiere del Napoli, al centro di presunte accuse diffuse sui social. Secondo quanto rilanciato online da Fabri ... gonfialarete.com Meret reagisce alle accuse di Corona: l'agenzia che lo assiste pubblica una nota socialAlex Meret nelle ultime ore è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona, nell'ultima puntata di 'Falsissimo', in una vicenda che riguarda lo spogliatoio del Napoli e alcuni presunti dissidi con Antonio ... tuttomercatoweb.com