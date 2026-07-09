Rossella Bruni alla guida della fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rossella Bruni, amministratore delegato di Pfizer Italia e direttrice dello stabilimento di Ascoli, è stata nominata presidente della fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte. La nomina segna l'inizio di una nuova fase strategica, con un focus sul rafforzamento del ruolo della fondazione come soggetto operativo per lo sviluppo del territorio.

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Una nuova fase strategica per la fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte. La nomina della nuova presidente Rossella Bruni, amministratore delegato di Pfizer Italia e direttrice dello stabilimento di Ascoli, segna l’avvio di una nuova pianificazione volta a rafforzarne il ruolo quale soggetto operativo a servizio dello sviluppo del territorio. L’obiettivo è far sì che la Bruni possa diventare un punto di riferimento per la crescita di imprese sociali, cooperative, startup innovative e iniziative imprenditoriali ad impatto sociale, accompagnandole attraverso strumenti di orientamento, formazione, sviluppo organizzativo e accesso a nuove opportunità di crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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