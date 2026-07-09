Rossella Bruni, amministratore delegato di Pfizer Italia e direttrice dello stabilimento di Ascoli, è stata nominata presidente della fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte. La nomina segna l'inizio di una nuova fase strategica, con un focus sul rafforzamento del ruolo della fondazione come soggetto operativo per lo sviluppo del territorio.

Una nuova fase strategica per la fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte. La nomina della nuova presidente Rossella Bruni, amministratore delegato di Pfizer Italia e direttrice dello stabilimento di Ascoli, segna l’avvio di una nuova pianificazione volta a rafforzarne il ruolo quale soggetto operativo a servizio dello sviluppo del territorio. L’obiettivo è far sì che la Bruni possa diventare un punto di riferimento per la crescita di imprese sociali, cooperative, startup innovative e iniziative imprenditoriali ad impatto sociale, accompagnandole attraverso strumenti di orientamento, formazione, sviluppo organizzativo e accesso a nuove opportunità di crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rossella Bruni alla guida della fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fondazione Roberto Ruffilli, al via il nuovo corso: alla guida c'è Mirco CoriaciLunedì si è svolto il passaggio di consegne alla guida della Fondazione Roberto Ruffilli, con l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

Leggi anche: Consiglio San Niccolò. Giovannelli è la guida della Fondazione

Temi più discussi: Rossella Bruni alla guida della Fondazione Sgariglia, via alla nuova fase strategica; Rossella Bruni alla guida della fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte; Rossella Bruni alla guida della Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte (Video); La fortuna bacia la Riviera: centrato un 5 al SuperEnalotto.

Rossella Bruni alla guida della Fondazione Sgariglia, via alla nuova fase strategica. E' ad e direttrice stabilimento Pfizer Ascoli: imprese sociali, startup e innovazione #ANSA - X x.com

Rossella Bruni alla guida della fondazione Ottavio Sgariglia DalmonteUna nuova fase strategica per la fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte. La nomina della nuova presidente Rossella Bruni, amministratore delegato di Pfizer Italia e direttrice dello stabilimento di ... ilrestodelcarlino.it

Rossella Bruni alla guida della Fondazione Sgariglia, via alla nuova fase strategica(ANSA) - ASCOLI PICENO, 08 LUG - La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha nominato Rossella Bruni, già amministratore delegato di Pfizer Italia e direttrice dello stabilimento di Ascoli Pi ... msn.com