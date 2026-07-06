Si è insediato il nuovo Consiglio di indirizzo della Fondazione Conservatorio San Niccolò. E’ composto da Guido Giovannelli, Fabio Signorini e Claudio Barbarisi, nominati dalla Diocesi di Prato, da Suor Elena Zanardi, nominata dalla Casa Generalizia delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, e da Roberto Cecchetti, nominato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Il Consiglio ha designato, all’unanimità presidente della Fondazione Conservatorio San Niccolò, Guido Giovannelli e vicepresidente Fabio Signorini. Il Consiglio di indirizzo ha provveduto, come da statuto, alla nomina, avvenuta all’unanimità, dei due ulteriori membri (oltre al presidente) del Consiglio di amministrazione: Filippo Ravone e Alberto Grassi, e alla conferma del revisore contabile Daniele Macchioni Montini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio San Niccolò. Giovannelli è la guida della Fondazione

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