Fondazione Roberto Ruffilli al via il nuovo corso | alla guida c' è Mirco Coriaci

Lunedì si è svolto il passaggio di consegne alla guida della Fondazione Roberto Ruffilli, con l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione. Durante l’incontro, sono state ufficializzate le cariche e definite le prime linee di indirizzo per i prossimi quattro anni. La nomina di Mirco Coriaci come presidente segna l’avvio di un nuovo ciclo per l’ente, che si trova in una fase caratterizzata da cambiamenti e sviluppi significativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui