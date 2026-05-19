Fondazione Roberto Ruffilli al via il nuovo corso | alla guida c' è Mirco Coriaci
Lunedì si è svolto il passaggio di consegne alla guida della Fondazione Roberto Ruffilli, con l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione. Durante l’incontro, sono state ufficializzate le cariche e definite le prime linee di indirizzo per i prossimi quattro anni. La nomina di Mirco Coriaci come presidente segna l’avvio di un nuovo ciclo per l’ente, che si trova in una fase caratterizzata da cambiamenti e sviluppi significativi.
Il passaggio di testimone è avvenuto lunedì. Il neo-eletto Consiglio di amministrazione della Fondazione Roberto Ruffilli si è riunito per tracciare la rotta dei prossimi quattro anni, formalizzando le cariche che guideranno l’ente in una fase storica di particolare rilievo. Dal 2025, infatti, la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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