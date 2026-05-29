ACT N°1, Institution e MATERIA sono i beneficiari della sesta edizione del progetto pensato per dare supporto finanziario e mentoring ai nuovi creativi. Camera Moda Fashion Trust annuncia i vincitori della sesta edizione del CNMI Moda Fashion Trust Grant 2026. L’iniziativa, dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy, è stata realizzata grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Agenzia ICE e con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano. Tre i grant del valore di 70mila euro, oltre a un percorso di business mentoring e one-to-one tutoring offerto dal network del Trust, che sono stati assegnati ai marchi ACT N°1, Institution e MATERIA. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ecco i vincitori di CNMI Moda Fashion Trust Grant 2026

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