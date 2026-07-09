Brasile Romario contro Ancelotti | Lo porterei in tribunale non può restare

Romario, ex attaccante brasiliano con 70 presenze e 55 gol in nazionale, ha dichiarato che non vede possibilità di mantenere Ancelotti come allenatore della nazionale. Ha aggiunto che lo porterebbe in tribunale, affermando che non può restare nel ruolo. La sua opinione si basa su considerazioni che non sono state specificate pubblicamente. La questione riguarda il futuro dell’attuale tecnico, ma nessun dettaglio legale o decisione ufficiale è stata comunicata.

Romario, ex attaccante del Brasile (70 presenze, 55 gol, un Mondiale vinto nel 1994), ha attaccato Ancelotti: "Non può rimanere allenatore del Brasile, non c'è possibilità. Fossi stato in federazione sarei entrato negli spogliatoi lo avrei mandato all'inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente. La partita con la Norvegia è stata una vergogna, lo porterei anche in tribunale. Poi vediamo cosa succede, ma non può rimanere. E non ho nemmeno capito cosa pensasse di fare in campo: togli Bruno Guimaraes per mettere Ederson in fascia? E lo fai perché non hai convocato altri terzini. Si fa male un terzino e tu convochi un centrale? Capisco che non ce ne siano tanti, ma ci sarà qualcuno meglio di Ederson in quel ruolo?". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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