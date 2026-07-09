A Roma si è svolto un sit-in con la partecipazione di atleti e dirigenti di varie federazioni sportivi. L’evento è stato accompagnato da una conferenza stampa durante la quale sono state espresse richieste di modifica del sistema di giustizia sportiva. La manifestazione ha coinvolto diverse figure del mondo sportivo che hanno sottolineato la necessità di riforme nel settore. Non sono stati annunciati interventi o decisioni ufficiali nelle ore successive all’evento.

Si è tenuto a Roma un sit-in che ha visto la partecipazione di tesserati e atleti di diverse federazioni per chiedere una riforma della giustizia sportiva. Decine di persone si sono riunite a pochi passi dall’ingresso della Camera dei Deputati per quella che hanno definito la prima manifestazione nazionale dedicata proprio alla giustizia sportiva. A seguire, si è tenuta una conferenza nella sala stampa della Camera, organizzata dal deputato del Partito Democratico Mauro Berruto. Al centro la richiesta di trasparenza all’interno delle federazioni sportive e la tutela dei diritti dei tesserati, ma anche un appello rivolto al presidente del Coni Luciano Buonfiglio e al ministro per lo Sport Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roma, sit-in e conferenza stampa di atleti e dirigenti per chiedere una riforma della giustizia sportiva

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CONFERENZA STAMPA | FIORENTINA - GENOA | SERIE A ENILIVE 25/26

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