Il ministro per lo Sport ha dichiarato che l’Italia non può essere ripescata ai Mondiali, considerando questa opzione né possibile né opportuna. Ha anche parlato di una riduzione delle squadre in Serie A e di una riforma della giustizia sportiva, senza fornire dettagli specifici.

Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi: «Italia ripescata ai Mondiali? Non è possibile, né opportuno». Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha parlato di vari temi inerenti l’attualità calcistica. Ecco le parole raccolte da Tuttosport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL VANTAGGIO DI MALAGÒ « Ogni scelta può essere corretta, conta l’efficacia dell’azione. Non è questione di nome: sia Malagò sia Abete hanno le loro storie nel calcio. E sono diverse ». L’EVENTUALE RIPESCAGGIO DELL’ITALIA AI MONDIALI « Non lo credo possibile, né opportuno. Una Nazionale come la nostra si deve qualificare sul campo ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Andrea Abodi: «Riduzione delle squadre in A e riforma della giustizia sportiva: ecco cosa penso»

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