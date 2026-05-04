Dopo la partita tra Roma e Fiorentina, terminata con un risultato di 4-0 a favore della squadra romana, il tecnico della Roma ha partecipato alla conferenza stampa. Durante l'incontro, ha dichiarato che bisogna chiedere scusa ai tifosi per la prestazione della squadra. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla partita o su eventuali provvedimenti.

Si è chiusa la gara tra Roma e Fiorentina, con Vanoli che si è espresso durante la conferenza stampa post partita. Queste le sue parole: “Siamo scomparsi completamente dopo il primo gol. Questo è un difetto che ogni tanto esce dal cassetto. Dobbiamo essere bravi a rimboccarci le maniche e cercare di mettere a posto. Siamo tutti sotto esame, compreso me. La Fiorentina deve stare in altri posti e se non lo capiranno valuterà la società. Quello che manca a questa squadra è il continuare a stare in partita. Qui bisogna chiedere scusa ai tifosi”. Ha poi continuato: “Braschi? Se vedete la mia storia, ovunque sono andato ho fatto esordire e giocare tanti ragazzi e anche qui l’ho fatto.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina 4-0, Vanoli in conferenza stampa: “Bisogna chiedere scusa ai tifosi”

Notizie correlate

Conferenza stampa Vanoli post Fiorentina Inter: «Loro forti ma non va bene prendere subito gol. Non rispondo sui cambi, basta!»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Vanoli post Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei toscani dopo il pareggio ottenuto in campionato...

Conferenza stampa Calabresi post Juve Pisa: «Mi viene difficile commentare la partita, prenderei per il culo me stesso e i tifosi. Chiediamo scusa!»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Fiorentina in TV e streaming, dove vedere la partita: le formazioni ufficiali.

La Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si rilancia nella corsa ChampionsROMA (ITALPRESS) – L’occasione era ghiotta e la Roma l’ha sfruttata. All’Olimpico la squadra giallorossa batte 4-0 la ... iltempo.it

La Fiorentina sprofonda a Roma: pesante sconfitta per 4-0. Ma la salvezza è ad un passoRoma-Fiorentina finisce forse già prima di iniziare. Quando all'Olimpico arriva la notizia della vittoria in extremis della Lazio in casa della Cremonese. Ciò vuol dire che i viola sono a +9 sul terz' ... 055firenze.it

Pagelle Roma-Fiorentina, tutti i voti: Wesley top, Malen disegna calcio. Bocciato Pongracic - facebook.com facebook

Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico ift.tt/GhJvfCj x.com