Due ragazzi di 16 anni feriti a coltellate da un 17enne

Due ragazzi di 16 anni sono stati feriti con coltellate a Bacoli da un ragazzo di 17 anni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e le vittime sono state soccorse e portate in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’aggressione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due ragazzi di 16 anni di Pozzuoli sono stati feriti a coltellate a Bacoli da un 17enne del posto. La lite per una ragazza. Lungo via Spiaggia, nei pressi del Porto di Marina Grande di Bacoli, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Sul posto i militari hanno trovato i due giovani feriti da fendenti superficiali inferti con un’arma da taglio. Ad aggredirli sarebbe stato il 17enne che subito dopo si sarebbe dato alla fuga. Il personale del 118 ha medicato i feriti direttamente sul posto senza necessità di ricovero. I Carabinieri hanno avviato le ricerche dell’aggressore che, poco dopo, è stato accompagnato in caserma dai propri genitori.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne Leggi anche: Napoli, agguato a Secondigliano: due ragazzi di 20 anni feriti da colpi di pistola, non sono in pericolo di vita Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il trattore si ribalta nei campi, feriti due giovani di 21 e 16 anni; Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: due minori trasferiti in comunità; Under 16 Serie A e B, ottavi di finale al via: il Pescara sfida la Fiorentina nell’andata; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorio. Due ragazzi di 16 anni feriti a coltellate da un 17enneDue ragazzi di 16 anni di Pozzuoli sono stati feriti a coltellate a Bacoli da un 17enne del posto. La lite per una ragazza. (ANSA) ... ansa.it Grottaglie, rissa alla festa patronale di San Ciro: due ragazzi accoltellati, uno ha 16 anniDue ragazzi di cui uno minorenne, sono stati accoltellati e rimasti feriti ieri sera a Grottaglie in una rissa scoppiata nell'area del luna park per la festa patronale di San Ciro. Non sono in ... lagazzettadelmezzogiorno.it «Il corvo che s’innamorò di me», di Abdelaziz Baraka Sakin, è la vicenda di due ragazzi che partono insieme dal Sudan. Uno di loro vuole studiare linguistica ad Oxford - facebook.com facebook Il minorenne fermato insieme ad altri due ragazzi è di origini egiziane, avrebbe sferrato lui il colpo mortale x.com