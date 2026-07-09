Roma retroscena Friedkin su Greenwood Fenerbahce a gamba tesa nella trattativa

Il nome di Mason Greenwood è stato al centro di discussioni nelle settimane dedicate al mercato della Roma, senza che ci fosse mai una proposta concreta o un accordo in corso. Il club ha valutato il giocatore come possibile rinforzo, ma non ha avanzato offerte ufficiali. Nel frattempo, il Fenerbahçe si è inserito nella trattativa, complicando ulteriormente la situazione.

L’affondo semplicemente, non c’è mai stato. Nel scelte di calciomercato della squadra capitolina, il nome di Mason Greenwood ha occupato settimane intere. Intesa raggiunta con il giocatore, dialoghi costanti con gli intermediari, eppure sul tavolo dell’Olympique Marsiglia nessuna offerta ufficiale è mai stata depositata. Chi parla di esitazione sbaglia bersagliio. Qui a decidere è stata la contabilità. Roma e UEFA, il peso del settlemente agreement. Le regole erano scritte da tempo. Il settlement agreement del 2022 chiedeva ai giallorossi plusvalenze comprese tra i 50 e i 60 milioni entro il 30 giugno 2026. Obiettivo mancato, e per una precisa volontà. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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