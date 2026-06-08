Calciomercato Roma buone notizie su Greenwood | Fenerbahce fuori dalla corsa

La Roma continua a lavorare per Mason Greenwood. L’esterno offensivo inglese resta uno dei principali obiettivi del mercato giallorosso e, una volta definito l’arrivo di Tony D’Amico, il club sarebbe pronto a presentare una prima offerta al Marsiglia da circa 40 milioni di euro. Nelle ultime ore, inoltre, la concorrenza si sarebbe alleggerita. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Fenerbahçe, accostato con forza al giocatore nei giorni scorsi, si sarebbe infatti defilato dopo i recenti sviluppi societari – con la sconfitta del candidato alla presidenza Hakan Safi – lasciando la Roma tra le squadre maggiormente interessate al classe 2001. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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