Calciomercato Roma buone notizie su Greenwood | Fenerbahce fuori dalla corsa
Il Fenerbahçe non parteciperà più alla corsa per Mason Greenwood, che resta uno degli obiettivi principali della Roma nel mercato. Dopo aver definito l’arrivo di Tony D’Amico, il club giallorosso si prepara a fare una prima proposta al Marsiglia, pari a circa 40 milioni di euro. La trattativa per l’esterno offensivo inglese prosegue con questa nuova opzione.
La Roma continua a lavorare per Mason Greenwood. L’esterno offensivo inglese resta uno dei principali obiettivi del mercato giallorosso e, una volta definito l’arrivo di Tony D’Amico, il club sarebbe pronto a presentare una prima offerta al Marsiglia da circa 40 milioni di euro. Nelle ultime ore, inoltre, la concorrenza si sarebbe alleggerita. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Fenerbahçe, accostato con forza al giocatore nei giorni scorsi, si sarebbe infatti defilato dopo i recenti sviluppi societari – con la sconfitta del candidato alla presidenza Hakan Safi – lasciando la Roma tra le squadre maggiormente interessate al classe 2001. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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