Roma parcheggia sulle strisce bianche ma di notte le ridipingono di blu | 65enne multato La replica dell’Atac – Il video

Un uomo di 65 anni ha lasciato la sua auto parcheggiata sulle strisce bianche, senza violazioni evidenti. La mattina seguente, ha trovato il veicolo circondato da linee blu e una multa di 29,40 euro sul parabrezza. Da quanto si vede nel video, le strisce sono state ridipinte di notte, trasformando il parcheggio. L’azienda di trasporto pubblico ha commentato la vicenda.

Ha parcheggiato regolarmente l’auto sulle strisce bianche, ma la mattina successiva si è ritrovato con un’amara sorpresa. Il posto auto era diventato blu e sul parabrezza c’era una multa da 29,40 euro. È quanto accaduto a Stefano Angeloni, odontoiatra romano di 65 anni, che aveva lasciato la sua macchina in via Catullo, nel quartiere Prati, a Roma la sera del 5 luglio. La vernice rimasta bianca sotto le ruote dell’auto. Al momento del parcheggio, gli stalli risultavano ancora delimitati dalle strisce bianche, quindi gratuiti. Durante la notte, però, la segnaletica orizzontale sarebbe stata ridipinta di blu trasformando il posto in uno spazio a pagamento. 🔗 Leggi su Open.online

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