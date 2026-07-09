Roma odontoiatra parcheggia su strisce bianche le ritrova blu con multa da 30€ Atac cancella la sanzione - VIDEO

Un odontoiatra di 65 anni ha postato un video sui social, mostrando di aver parcheggiato su strisce bianche e di aver trovato una multa da 30 euro, poi cancellata da Atac. L’uomo ha spiegato che al suo ritorno le strisce erano state dipinte di blu. Il video è diventato virale e ha portato l’azienda di trasporto pubblico a eliminare la sanzione.

Dopo il video diventato virale Atac ha deciso di cancellare la sanzione L'odontoiatra 65enne Stefano Angeloni ha pubblicato un video sui social nel quale ha denunciato di aver parcheggiato sulle strisce bianche a Roma, in via Catullo, ma di averle trovate blu: "Guardate in che fantastico post. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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