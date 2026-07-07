Parcheggia sulle strisce bianche in via Catullo e al ritorno la mattina dopo le trova blu | scatta la multa Questa è Roma
Un automobilista ha parcheggiato sulle strisce bianche in via Catullo e, al rientro, ha trovato una multa e le strisce dipinte di blu. L'episodio si è verificato a Prati e la notifica è stata denunciata da un residente. Sono state raccolte ulteriori testimonianze di altri automobilisti coinvolti. La sosta precedente era segnata con strisce bianche, mentre al ritorno le strisce risultavano di colore diverso.
L'episodio, denunciato da un cittadino, avvenuto a Prati. Alla testimonianza altre ne sono seguite. Sotto le ruote il colore bianco del precedente tipo di sosta. Gli operai hanno dipinto tutt'intorno Parcheggia l'auto sulle strisce bianche, ma quando va a riprenderla le delimitazioni dei parcheggi sono passate da bianche a blu, e il cittadino trova sul parabrezza una multa, di 29,40 euro. Ã? successo il 4 luglio a via Catullo, al quartiere Flaminio. A rendere pubblico il video il sito WeAre Roma. I solerti addetti del cantiere per la modifica del carattere del parcheggio, da libero a pagamento, non potendo dipingere di blu le parti sotto alle ruote le hanno lasciate bianche, generando cosÃ¬ uno strano mix, fra il candido e l'azzurro. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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