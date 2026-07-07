Parcheggia sulle strisce bianche in via Catullo e al ritorno la mattina dopo le trova blu | scatta la multa Questa è Roma

Notizia in breve

Un automobilista ha parcheggiato sulle strisce bianche in via Catullo e, al rientro, ha trovato una multa e le strisce dipinte di blu. L'episodio si è verificato a Prati e la notifica è stata denunciata da un residente. Sono state raccolte ulteriori testimonianze di altri automobilisti coinvolti. La sosta precedente era segnata con strisce bianche, mentre al ritorno le strisce risultavano di colore diverso.