Parcheggia l'auto sulle strisce bianche a Roma ma al suo rientro le trova verniciate di blu | C'era anche la multa

Un uomo ha parcheggiato la sua auto sulle strisce bianche in via Catullo, zona Prati a Roma, e al ritorno ha trovato le strisce verniciate di blu e una multa sul parabrezza. L'episodio è stato condiviso sui social dal proprietario, un odontoiatra di 65 anni, che ha mostrato il suo disappunto. Non sono stati forniti dettagli sulle autorità o sui motivi del cambio di colore delle strisce.

L'episodio si è verificato in via Catullo, zona Prati, a Roma ed è capitato a Stefano Angeloni, 65 anni, odontoiatra, che ha raccontato quanto accaduto sui social mostrando in video sconcerto e incredulità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Roma, raffica di multe in via delle Sette Chiese: esplode la polemica

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