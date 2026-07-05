Sono stati inviati gli acconti della tassa sui rifiuti, con aumenti tra il 6 e il 10 per cento rispetto all’anno precedente. I cittadini di una località hanno segnalato che l’aumento coincide con un incremento della quantità di sporcizia. La differenza tra la spesa e il servizio percepito ha generato critiche tra gli utenti.

Arrivano gli acconti e pure le polemiche sull’aumento della tassa rifiuti. Secondo i calcoli dei sestesi, che stanno ricevendo i bollettini, gli incrementi andrebbero dal 6 al 10 per cento rispetto lo scorso anno. "Ieri ragionavo sul fatto che in cinque anni circa quello che pagavo in un anno si è trasformato, quasi completamente, nella fantastica prima rata di oggi", lamenta una residente. "La tari continua ad aumentare, mentre Sesto diventa sempre più sporca", fanno eco anche tanti commercianti. E la questione diventa anche politica. "Non basta che il sindaco e la Giunta si nascondano dietro la solita accusa agli incivili. Certo, chi non rispetta gli spazi comuni sbaglia e va sanzionato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polemica sulla stangata della Tari (+10%): "Aumenta la sporcizia e pure la tassa"

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