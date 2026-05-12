In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Gruppo Lavazza ha annunciato il progetto ‘Museo Sospeso’. L’iniziativa mira a rendere l’accesso alla cultura più semplice e aperto a tutti, promuovendo un’idea di inclusione. La presentazione è avvenuta oggi, con l’obiettivo di coinvolgere diverse realtà nel settore museale e culturale. L’evento si inserisce nelle attività promosse per questa giornata dedicata alla valorizzazione dei musei.

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, in programma il 18 maggio e con il patrocinio di Icom Italia (International Council of Museums), il Gruppo Lavazza lancia l'iniziativa ‘Museo Sospeso' per rendere la cultura accessibile alle persone in condizioni di vulnerabilità. Da lunedì 18 maggio sarà possibile visitare gratuitamente alcuni dei più importanti musei italiani facendo richiesta dei biglietti “sospesi” messi a disposizione grazie all'iniziativa di Lavazza con cinque enti museali partner, il Museo Egizio e il Museo Lavazza a Torino, Triennale Milano e la Pinacoteca di Brera a Milano e la Collezione Peggy Guggenheim a Venezia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gruppo Lavazza lancia 'Museo Sospeso', la cultura diventa accessibile e inclusiva

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