La Centrale Montemartini è ora accessibile senza barriere grazie ai lavori conclusi con fondi del PNRR. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha portato a termine un intervento di riqualificazione che rende lo spazio museale più accessibile a tutti. La ristrutturazione si è concentrata sull'eliminazione delle barriere architettoniche, migliorando l'accesso e la fruibilità del sito. La centrale, tra le più visitate della rete museale, ora garantisce una visita più inclusiva.

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha portato a termine un importante intervento di riqualificazione presso la Centrale Montemartini, uno degli spazi museali più affascinanti della rete dei Musei Capitolini. Grazie ai fondi del PNRR, il complesso ha beneficiato di un restyling durato ventidue mesi, volto all’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, con un investimento complessivo di circa 473mila euro. Il progetto restituisce alla cittadinanza una struttura capace di coniugare il fascino della sua storia industriale con le più moderne esigenze di inclusione. L’obiettivo è permettere a un pubblico sempre più vasto di esplorare il museo in completa autonomia, godendo di un allestimento che affianca macchinari d’epoca e capolavori classici. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Centrale Montemartini senza barriere: conclusi i lavori del PNRR

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