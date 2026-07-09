Nelle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato ha effettuato un intervento in un campo abusivo a Roma, abbattendo 17 moduli abitativi e mettendo in sicurezza cinque bombole di gas. Un video mostra le fasi dell’operazione, che ha portato alla demolizione delle strutture illegali e alla gestione delle bombole di gas potenzialmente pericolose. L’intervento si è concluso con l’abbattimento e la messa in sicurezza di tutte le componenti coinvolte.

È di 17 moduli abitativi abbattuti e 5 bombole di gas messe in sicurezza il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle prime ore di questa mattina a Roma. L’intervento, coordinato dal VI Distretto di P.S. Casilino, è stato effettuato per ripristinare la sicurezza in un’area degradata e potenzialmente pericolosa, dove era sorto un accampamento abusivo frequentato da persone in condizioni di marginalità sociale. Operazione coordinata dal VI Distretto Casilino Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione è stata pianificata seguendo le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roma, blitz della Polizia nel campo abusivo: abbattuti 17 moduli abitativi, il video dell'intervento

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ROMA: Blitz dei Carabinieri al Tuscolano, 18 misure cautelari

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