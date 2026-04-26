Quattro designer dell’istituto europeo di design hanno presentato a Milano il sistema modulare Vivo, progettato per rispondere alle emergenze climatiche. Durante l’evento, è stato mostrato come i moduli possano essere utilizzati in situazioni di crisi per offrire soluzioni abitative temporanee. Il progetto si focalizza sulla rapidità di installazione e sulla funzionalità dei componenti, con l’obiettivo di fornire supporto immediato alle persone colpite da eventi climatici estremi.

? Cosa sapere Quattro designer IED presentano a Milano il sistema modulare Vivo per emergenze climatiche.. La struttura in tubi innocenti garantisce riparo e spazi sociali in 48 ore.. Tommaso Cavalli, Chiara Gorni Silvestrini, Sofia Lipoli e Andrea Lombardi presentano alla Ca’ Granda di Milano il progetto “Vivo, una soluzione abitativa modulare pensata ha perso tutto a causa di catastrofi naturali, con un’esposizione che prosegue fino al 30 aprile all’interno dell’evento Interni Materiae. Il percorso che ha portato i quattro laureati in Interior Design dello IED a proporre un sistema di emergenza non è nato tra i banchi accademici, ma lungo le strade dissestate e nei centri colpiti dai recenti eventi climatici e sismici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design d’emergenza: moduli abitativi ha perso tutto

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