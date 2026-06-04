Durante un blitz della polizia municipale in un manufatto abusivo, sono stati trovati circa 700 grammi di eroina, valutata circa 35 mila euro, una bilancina di precisione e 18 telefoni cellulari. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

SAN GIULIANO – Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 700 grammi di eroina sequestrati per un valore stimato di circa 35mila euro, oltre a una bilancina di precisione e 18 telefoni cellulari. È l’esito della brillante operazione eseguita questa mattina (4 giugno) dalla polizia locale di San Giuliano Terme, nell’ambito dell’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi in un terreno nel centro abitato di Asciano, emesso dal Gip del Tribunale di Pisa su delega e sotto il coordinamento del sostituto procuratore della Repubblica Miriam Pamela Romano. La sostanza stupefacente... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Eroina nel manufatto abusivo: un arresto dopo il blitz della polizia municipale

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