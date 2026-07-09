Roma Audi Q5 RS vandalizzata nel quartiere Fleming | rubate le 4 ruote smontato cofano e paraurti anteriore - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'Audi Q5 RS è stata trovata smontata e poggiata a terra in via Roccaporena, nel quartiere Fleming. Le quattro ruote sono state rubate e il cofano e il paraurti anteriore sono stati smontati. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino. I residenti hanno segnalato la scena alle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli su eventuali indagini in corso.

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Un'Audi Q5 RS completamente smontata e poggiata a terra: è questa la scena che si sono trovati davanti alcuni residenti del quartiere Fleming, a Roma, nelle prime ore della giornata Un episodio di vandalismo e furto ha colpito via Roccaporena, nel quartiere Fleming, a Roma, dove un'Audi Q5 RS. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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