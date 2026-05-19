Bmw saccheggiata nel parcheggio di Orio al Serio | Rubati cofano fari paraurti radiatore e parti del motore

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un veicolo di marca BMW è stato rubato nel parcheggio P3 dell’aeroporto di Orio al Serio. La proprietaria aveva lasciato l’auto in sosta per due giorni, ma al suo ritorno ha scoperto che erano stati asportati il cofano, i fari, il proteggi paraurti, il radiatore e alcune parti del motore. La polizia sta indagando sull’episodio e sta raccogliendo eventuali testimonianze o prove sul luogo. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali sospetti o misure di sicurezza adottate dalla struttura.

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Andrea Montini aveva lasciato la sua Bmw posteggiata due giorni nel parcheggio P3 dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Al rientro da un viaggio di lavoro si è ritrovato l'auto senza più cofano, fari, paraurti, radiatore e parti del motore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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