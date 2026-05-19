Bmw saccheggiata nel parcheggio di Orio al Serio | Rubati cofano fari paraurti radiatore e parti del motore

Un veicolo di marca BMW è stato rubato nel parcheggio P3 dell’aeroporto di Orio al Serio. La proprietaria aveva lasciato l’auto in sosta per due giorni, ma al suo ritorno ha scoperto che erano stati asportati il cofano, i fari, il proteggi paraurti, il radiatore e alcune parti del motore. La polizia sta indagando sull’episodio e sta raccogliendo eventuali testimonianze o prove sul luogo. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali sospetti o misure di sicurezza adottate dalla struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui