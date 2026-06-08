Fuga in Audi Q5 | fermati a Roma i truffatori del falso carabiniere
Due uomini a bordo di un'Audi Q5 sono stati fermati a Roma dopo aver tentato di truffare una vittima fingendosi carabinieri. I truffatori hanno convinto la vittima a consegnare gioielli, e durante l'arresto gli agenti hanno trovato alcuni oggetti nascosti nei calzini di uno degli arrestati. La polizia ha fermato i due uomini e sequestrato gli oggetti.
Come hanno fatto i truffatori a convincere la vittima a consegnare i gioielli?. Cosa hanno trovato gli agenti nascosto nei calzini di uno degli arrestati?. Quali strumenti tecnologici utilizzavano i malviventi per evitare il tracciamento?. Come sono riusciti i Carabinieri e la Polizia a intercettare l'Audi Q5?.? In Breve Fermo su A1 al chilometro 580 in direzione sud. Sequestrati monili, pietre preziose, contanti e diversi telefoni cellulari. Uno dei sospetti nascondeva gioielli direttamente nei calzini. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli. Tre arresti a Roma per la truffa del falso carabiniere ai danni di una donna di Belluno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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