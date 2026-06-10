Roma Gasperini punta su Greenwood | piano per l’attacco e UEFA

Notizia in breve

Il tecnico di una squadra di calcio italiana ha annunciato che il giocatore acquistato dall’estero sarà impiegato come punta, con un piano specifico per l’attacco. Si cercano alternative economiche a Greenwood per rinforzare il reparto offensivo. Nel frattempo, le cessioni di N’Dicka e Koné sono soggette ai vincoli imposti dall’UEFA, che influenzeranno le operazioni di mercato. La società sta valutando le strategie per rispettare i limiti finanziari stabiliti dalle normative europee.