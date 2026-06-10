Roma Gasperini punta su Greenwood | piano per l’attacco e UEFA
Il tecnico di una squadra di calcio italiana ha annunciato che il giocatore acquistato dall’estero sarà impiegato come punta, con un piano specifico per l’attacco. Si cercano alternative economiche a Greenwood per rinforzare il reparto offensivo. Nel frattempo, le cessioni di N’Dicka e Koné sono soggette ai vincoli imposti dall’UEFA, che influenzeranno le operazioni di mercato. La società sta valutando le strategie per rispettare i limiti finanziari stabiliti dalle normative europee.
Chi sono le alternative economiche a Greenwood per l'attacco?. Come influenzeranno i vincoli UEFA le cessioni di N'Dicka e Koné?. Quali giocatori verranno sacrificati per rispettare il Fair Play Finanziario?. Chi prenderà il posto di Mancini nella nuova gerarchia di Trigoria?.? In Breve Marsiglia chiede 50 milioni per Greenwood con ingaggio minimo di 4 milioni euro. Scadenza 30 giugno per chiarire i vincoli UEFA sul Fair Play Finanziario. Dodo e Carlos Augusto tra i profili per le fasce a 15-20 milioni. N'Dicka e Koné monitorati dall'Inter per generare plusvalenze necessarie. La Roma di Gasperini punta alla Champions League: il mercato si accende tra sogni di Greenwood e vincoli UEFA. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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