Mick Jagger dal palco al set | il frontman dei Rolling Stones è a Stromboli per le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher
Il nuovo film di Alice Rohrwacher, Three incestuous sisters, ha un cast internazionale stellare, da Josh O’ Connor a Dakota Johnson, da Saoirse Ronan alla splendida premio Oscar Jessie Buckley. Accanto a loro, una guest star d’eccezione: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones ha accettato di entrare a far parte del cast della pellicola che segna il ritorno dietro la macchina da presa della regista, a tre anni di distanza da La chimera. Il progetto è liberamente ispirato all’omonima graphic novel bestseller di Audrey Niffenegger, e la sceneggiatura è scritta dalla stessa Rohrwacher insieme all’autrice Ottessa Moshfegh; la produzione è affidata alla casa americana Indian Paintbrush. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Mick Jagger & Tina Turner - It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It) (Live 1998)
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