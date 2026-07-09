Un incendio ha devastato il deposito di Bartolini in via Don Minzoni. Le fiamme hanno completamente distrutto l’edificio, lasciando solo lo scheletro della struttura. Le immagini dall’alto mostrano il vasto danno, con parti della struttura annerite e crollate. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, impegnati nelle operazioni di bonifica e rimozione dei materiali divampati. Le operazioni di spegnimento sono terminate, ma i lavori di messa in sicurezza continuano.

Milano, 9 luglio 2026 – Vigili del fuoco ancora all’opera in via Don Minzoni per le operazioni di bonifica e smassamento, dopo l’incendio che ha colpito il deposito di Bartolini. “ Potremmo dover proseguire nel lavoro per uno o due giorni”, ha detto uno dei caposquadra presenti sul posto. L’intervento vero e proprio, però, può dirsi concluso: si considera domato il 95% dell’incendio, continuano a bruciare solo due container carichi di bici elettriche, per i quali gli operatori possono solo agire con un lavoro di "raffreddamento”, date le loro condizioni. https:www.ilgiorno.itvideoincendio-bartolini-tqvlf3o5 Le immagini. La vista dall’alto, fra fotografie e video girati con il drone, rivela uno scenario impressionante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rogo al deposito Bartolini: le immagini dall’alto. Dell’edificio rimane solo lo scheletro

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