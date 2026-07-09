L’avvocato di Gianluca Rocchi ha dichiarato che l’arbitro non ha mai subito pressioni da parte dell’Inter. Ha inoltre riferito che il colloquio in Procura è stato positivo, e Rocchi si trova in buona condizione, sia fisicamente che mentalmente. L’avvocato ha aggiunto che non può ancora valutare l’entità del rumore attorno alla vicenda, e che si attendono ulteriori sviluppi.

L’avvocato di Rocchi: “Tanto rumore? Non saprei dire, vedremo”. Avvocato D’Avirro (Legale di Gianluca Rocchi) a Radio Crc: «Pressioni dell’Inter? Rocchi non ha mai subito pressioni! Colloquio positivo in Procura, Rocchi sta bene ed è tranquillo. Esito inchiesta? Vedremo!» Oggi su Radio Crc, la radio dei tifosi del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il legale di Gianluca Rocchi, l’avvocato Antonio D’Avirro. Queste le sue dichiarazioni: “Il colloquio è andato bene in Procura. Il mio assistito ha risposto bene a tutte le contestazioni che gli sono state fatte. È stato chiarissimo, puntuale e preciso nel rispondere a tutte le domande. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rocchi, l’avvocato: “Mai subito pressioni dall’Inter”

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