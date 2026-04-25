La Procura di Milano sta conducendo un’indagine su Gianluca Rocchi, coinvolto in un caso che riguarda presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e nell’uso del VAR. Le indagini sono in corso e si concentrano su eventuali favoritismi nei confronti di una squadra specifica, con riferimenti a un periodo compreso tra marzo e aprile 2025. Le accuse contestate includono frode sportiva.

? Cosa sapere La Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi per frode sportiva su designazioni e VAR.. Le accuse riguardano presunti favoritismi verso l'Inter tra marzo e aprile 2025.. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo accusando Gianluca Rocchi di concorso in frode sportiva, ipotizzando che il designatore abbia orientato le designazioni arbitrali a favore dell’Inter durante la stagione 2024-2025. Le indagini condotte dai magistrati milanesi si concentrano su tre episodi distinti che coinvolgono il vertice dell’arbitraggio e diverse partite chiave. Il primo capitolo riguarda la sfida di campionato Bologna-Inter disputata il 20 aprile...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Rocchi: indagini su designazioni e pressioni VAR per l’Inter

Notizie correlate

Rocchi indagato, bufera VAR: la Procura apre il caso sulle pressioni in sala di LissoneRocchi indagato, bufera VAR: la Procura apre il caso sulle pressioni in sala di Lissone"> MILANO – Un nuovo terremoto scuote il sistema arbitrale...

Serie A: Rocchi denuncia pressioni sugli arbitri e ammette l’errore VAR su Kalulu-Bastoni.Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha espresso profondo rammarico per l'errore di valutazione che ha portato all'espulsione di Federico...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Caso Rocchi, avviso di garanzia: cosa sta succedendo; Quali sono le due partite al centro dell'inchiesta su Gianluca Rocchi: tutti gli episodi finiti nel mirino.

La lettera che ha innescato l’indagine su Rocchi: cita il rigore su Bisseck costato lo Scudetto all’InterL'indagine che ha portato all'avviso di garanzia per il designatore degli arbitri Rocchi è partita da una lettera che punta l'indice sul mondo arbitrale ... fanpage.it

Quali sono le due partite al centro dell'inchiesta su Gianluca Rocchi: tutti gli episodi finiti nel mirinoDue le gare sulle quali si stanno concentrando le indagini. Analisi su quanto accaduto nella sala Var di Lissone ... corrieredellosport.it

«"TERREMOTO ARBITRI: AVVISO DI GARANZIA PER GIANLUCA ROCCHI! IL DESIGNATORE INDAGATO PER FRODE SPORTIVA SUL CASO VAR DI INTER-VERONA E UDINESE-PARMA. LUI REPLICA: 'SONO TRANQUILLO, SEMPRE AGITO CON CO - facebook.com facebook

Caso #Rocchi, non succederà nulla ma… x.com