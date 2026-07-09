Gianluca Rocchi è stato interrogato dai pubblici ministeri Ielo e Ascione nell’ambito di un’indagine ancora segreta. La fase dell’indagine si svolge senza comunicazioni ufficiali o dettagli pubblici, e al momento non sono state rese note le accuse o le risultanze dell’interrogatorio. L’indagine riguarda presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali, ma nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sulle eventuali responsabilità o sviluppi futuri.

Gianluca Rocchi è stato ascoltato dai pm Ielo e Ascione nell’ambito dell’inchiesta che, va detto, dopo la sua deflagrazione è passata ovviamente sotto il più italiano dei silenzi. L’ex designatore ha rivelato il modo in cui venivano fatte le designazioni arbitrali Un sorta di “non sistema”. Ne scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Le confessioni di Rocchi. Si legge sul Corriere: “Roc­chi ha spie­gato, in poco meno di sei ore, come fun­ziona il “non sistema”. Non suo, ma di chi si è alter­nato alla guida della Can. L’obiet­tivo è man­dare l’arbi­tro nelle con­di­zioni migliori per la par­tita. E – tanto per citare il caso-Mariani –... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi e le designazioni: arbitri mandati nelle “con­di­zioni migliori per la par­tita”

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