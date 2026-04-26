Si sono susseguite nuove accuse nei confronti di un dirigente arbitrale, che avrebbe coinvolto pratiche discutibili come le chiamate alla sala Var e le designazioni di arbitri. Secondo le accuse, alcune nomine sarebbero state influenzate da accordi o preferenze, con arbitri ritenuti più favorevoli a una squadra specifica. Le indagini si concentrano su presunte scelte mirate per favorire determinati risultati nelle competizioni di Serie A e Coppa Italia.

MIlano – Arbitri graditi all’Inter selezionati per partite del campionato di Serie A o di Coppa Italia, un rigore assegnato all’Udinese nel match contro il Parma del primo marzo 2025, il mancato fallo fischiato dopo la gomitata di Bastoni a Duda che precedette il gol del definitivo 2-1 di Frattesi in Inter-Verona del 6 gennaio 2024. Episodi al centro di un nuovo terremoto nel mondo del calcio, con un’inchiesta partita dall’ esposto dell’arbitro Domenico Rocca che vede indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi, che sarà interrogato giovedì e che ieri sera, 25 aprile, si è autosospeso. Agli atti dell’indagine, coordinata dal pm Maurizio Ascione, anche un video di due minuti e 21 secondi pubblicato dall’agenzia Agi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutte le accuse a Rocchi: le ‘bussate’ alla sala Var, le designazioni ‘combinate’ o ‘schermate’, la scelta di arbitri ‘graditi’ all’Inter

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