Inchiesta arbitri | Rocchi le designazioni gradite all’Inter e il nome nuovo Schenone

Il 25 aprile 2026, la Procura di Milano ha notificato un avviso di garanzia a Gianluca Rocchi, responsabile delle designazioni arbitrali per le serie A e B. La notifica riguarda un’indagine per concorso in frode sportiva. Le autorità stanno esaminando le modalità con cui sono state assegnate le designazioni degli arbitri, in particolare per le partite di alta classifica e le decisioni che hanno coinvolto club di grande rilievo. Tra le questioni al centro dell’indagine ci sono anche le designazioni ritenute favorevoli a una squadra specifica e un nome nuovo nel settore delle designazioni.

Cosa è successo. Il 25 aprile 2026 la Procura di Milano ha notificato un avviso di garanzia a Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, per concorso in frode sportiva. E tutti hanno pensato alla nuova Calciopoli. L’indagine riguarda episodi della stagione 202425. E in particolare partite in cui sarebbero stati designati arbitri graditi all’Inter. Rocchi non si è presentato all’interrogatorio e si è autosospeso dall’incarico. Con lui si è autosospeso anche il supervisore Var Andrea Gervasoni. L’Aia ha nominato Dino Tommasi designatore ad interim. Gli indagati sono cinque, tutti appartenenti al mondo arbitrale: Rocchi, Gervasoni, l’assistente Daniele Paterna e due assistenti della sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inchiesta arbitri: Rocchi, le designazioni gradite all’Inter e il nome nuovo Schenone Notizie correlate Rocchi, conferme sulle designazioni pilotate gradite all’InterSecondo gli inquirenti, da alcune testimonianze degli arbitri sentiti nell’inchiesta della Procura di Milano, sarebbe emersa la conferma delle... Le testimonianze degli arbitri su Rocchi confermano le designazioni pilotate per due partite dell’InterLe ultime notizie tra gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Milano fanno riferimento a quanto emerso dagli interrogatori. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inchiesta arbitri, novità oggi con prima intercettazione: le parole di Rocchi e la difesa di Gervasoni; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Inchiesta arbitri, tra gli indagati nessun dirigente. Rocchi-Inter, dov'è il contatto? Cosa sappiamo; Inchiesta arbitri, Le Iene parlano con Rocchi: Io sono trasparente. De Meo mostra i gesti per la sala Var. Inchiesta arbitri: Rocchi, le designazioni gradite all’Inter e il nome nuovo SchenoneInchiesta arbitri: Rocchi indagato per frode sportiva, intercettazioni su designazioni gradite all'Inter, audio Var spariti. Il punto e gli scenari. ilnapolista.it Inchiesta arbitri, nuove intercettazioni su Rocchi e Gervasoni: spunta la telefonata in cui si cita un dirigente dell’Inter! I dettagliInchiesta arbitri, nuove intercettazioni su Rocchi e Gervasoni: spunta la telefonata in cui si cita un dirigente dell'Inter! I dettagli ... calcionews24.com Caso Inchiesta arbitri, emergono nuove intercettazioni - facebook.com facebook Inchiesta arbitri, Repubblica titola: "Rocchi intercettato tira in ballo al telefono un dirigente dell'Inter" x.com