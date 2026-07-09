Roberto Vannacci contestato sulle note di Bella Ciao | il video della reazione sua e della moglie continua a far discutere

Durante una passeggiata nel centro di Viareggio, un uomo e sua moglie sono stati ripresi mentre ascoltavano “Bella Ciao” e ricevevano contestazioni. Il video mostra la coppia mentre cammina tra le persone e alcuni passanti che si rivolgono loro, alcuni urlando e altri riprendendo la scena con il cellulare. La scena si svolge nel traffico e tra negozi aperti, in una serata di sabato che si è trasformata in un momento di tensione.

Una passeggiata nel centro di Viareggio, il via vai del sabato sera e una serata che sembrava destinata a trascorrere come tante altre, poi nel giro di pochi secondi, tutto cambia. Tra la folla c’è Roberto Vannacci, leader del neonato movimento Futuro Nazionale ed eurodeputato eletto con la Lega, insieme alla moglie Camelia Mihailescu. Quando la coppia passa davanti al Complesso d’Inferiorità, un gruppo musicale di strada che si sta esibendo nel cuore della città, i musicisti riconoscono l’ex generale e iniziano a suonare Bella Ciao. Non è una scelta casuale, ma un gesto che trasforma all’istante una normale serata estiva in uno degli episodi politici più discussi delle ultime ore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Roberto Vannacci sente "Bella ciao" a Viareggio, la reazione del generale e della moglie Camelia MihailescuUn episodio di Roberto Vannacci e sua moglie Camelia Mihailescu durante una serata musicale a Viareggio è diventato virale.

Passa Vannacci, parte il coro con Bella Ciao. La reazione della moglie e del generale contro la band a Viareggio – Il videoSabato sera, mentre passeggiava con la moglie nel centro di Viareggio, un ufficiale ha incontrato un gruppo musicale che stava eseguendo una canzone.

Temi più discussi: Vannacci: Meloni al Quirinale? Potremmo votarla, purché riveda alcune posizioni. Ecco le condizioni del generale; Il generalista La retorica logicamente illogica con cui Roberto Vannacci controlla le interviste; Vannacci provoca Meloni: Tiri fuori gli attributi almeno sulle preferenze nella legge elettorale; Lecco, Fiocchi passa a Futuro Nazionale. Vannacci: Le armi le avevamo già, ora non ci mancheranno le munizioni.

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