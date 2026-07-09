Robert Sullivan chi è il marito e grande amore di Bonnie Tyler

Da novella2000.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Robert Sullivan era il marito di Bonnie Tyler, con cui ha condiviso oltre cinquant’anni di vita. La coppia ha vissuto insieme fino alla morte di lui, che rappresenta la figura più significativa nella vita privata della cantante. Non sono stati forniti dettagli sulla sua professione o altre informazioni personali.

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Robert Sullivan, il marito di Bonnie Tyler: chi è l’uomo che ha condiviso con lei una vita intera fino alla sua morte. Dopo oltre cinquant’anni vissuti insieme, Robert Sullivan resta la figura più importante nella vita privata di Bonnie Tyler. Ex judoka olimpico e imprenditore immobiliare, è stato il marito discreto che ha accompagnato la cantante gallese dagli inizi della carriera fino alla fama mondiale, condividendo con lei successi, difficoltà e una lunga storia d’amore lontana dai riflettori. Ecco chi è nel dettaglio e cosa sappiamo di lui. Per oltre mezzo secolo Robert Sullivan è stato la presenza più discreta e costante nella vita di Bonnie Tyler. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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