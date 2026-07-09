Chi è Robert Sullivan il grande amore di Bonnie Tyler

Robert Sullivan è stato il compagno di Bonnie Tyler per oltre cinquant’anni. La coppia ha mantenuto una relazione stabile nel corso degli anni, condividendo momenti di vita lontano dai media. La loro relazione si è protratta nel tempo senza molte apparizioni pubbliche o dettagli divulgati. Sullivan ha accompagnato Tyler nel corso della sua carriera, rimanendo al suo fianco anche durante periodi di maggiore visibilità pubblica. La loro storia si è mantenuta riservata nel corso degli anni.

Per oltre cinquant’anni Robert Sullivan è stato l’uomo accanto a Bonnie Tyler, condividendo con la cantante gallese una lunga storia d’amore vissuta, per quanto possibile, lontano dai riflettori. Dopo la morte dell’artista, avvenuta l’8 luglio 2026, in tanti si sono chiesti della sua vita privata e del marito che l’ha accompagnata fin dagli inizi della carriera. Sposati dal 1973, i due hanno costruito un rapporto duraturo, mantenendo sempre una certa riservatezza sulla loro quotidianità. Chi è Robert Sullivan. Robert Sullivan è il marito di Bonnie Tyler. Ex judoka, ha rappresentato la Gran Bretagna ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972 prima di intraprendere la carriera di sviluppatore immobiliare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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