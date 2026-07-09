Il mondo della musica è in lutto per Bonnie Tyler. La sua voce calda e roca ha incantato generazioni di ieri e di oggi, tanto che il suo brano di maggior successo, la ballad romantica ‘Total Eclipse of The Heart’, ha superato il miliardo di visualizzazioni. L’artisa, icona gallese del rock e del pop negli anni ’80, è morta a 75 anni in Portogallo, a Faro, dove possedeva una casa. Il ricovero a maggio. Lì era stata ricoverata a maggio per un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino ed era stata indotta in coma farmacologico, da cui era uscita a giugno. Nonostante le precarie condizioni di salute la scomparsa è arrivata “in maniera improvvisa”, hanno fatto sapere in una nota pubblicata sul sito ufficiale della cantante la famiglia e il suo staff, che chiedono “rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bonnie Tyler, chi era la cantante voce del brano ‘Total Eclipse of the Heart’

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Bonnie Tyler, de Total Eclipse of the Heart, é colocada em coma induzido em Portugal

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Bonnie Tyler, conosciuta per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni reddit

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